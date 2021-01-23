Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi

23.01.2021 19:41 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:09

Son dakika: Ülkemizdeki korona vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 23 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 723'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi. Vefat sayısı 144 artarak 24 bin 933'e çıktı. Ağır hasta sayısı ise 3 ay önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 723'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 144 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 933'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 424 bin 328'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISI 3 AY ÖNCEKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 348 bin 659'a, ağır hasta sayısı ise bin 962'ye düştü. Böylece 30 Ekim 2020'de bin 966 olarak kaydedilen hasta sayısı, tam 85 gün sonra bin 962 seviyesine geriledi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 144 kişi vefat etti, 5 bin 856 yeni vaka tespit edildi
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