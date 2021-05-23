Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 197 kişi vefat etti, 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 23 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 710'u semptomatik olmak üzere 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi. Vefat sayısı 197 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 202 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 710'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 839 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 197 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 268'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 186 bin 487'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 202 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 843 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 8 BİN 697 OLMUŞTU

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 231 kişi hayatını kaybederken, 835'i semptomatik olmak üzere 8 bin 697 yeni vaka tespit edilmişti.