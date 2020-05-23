Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vakaları genel seyre bakıldığında azalırken son 3 gündür 1000'in altında olan yeni vaka sayısı bugün tekrar 1000'in üzerine çıktı ve 1186 oldu. 23 Mayıs'ta açıklanan verilere göre son 24 saatte 32 kişinin vefat etmesiyle hayatını kaybeden sayısı 4308'e yükselirken toplam vaka sayısı ise 155 bin 686'ya çıktı.

23.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.05.2020 20:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatin verilerini Twitter hesabından paylaştı. 23 Mayıs'ta açıklanan verilere göre son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybederken 1186 kişide de koronavirüs tespit edildi.

"ÖNGÖRÜLEBİLİR DÜZEYDE YENİ VAKAMIZ VAR"

Bakan Koca, şunları da yazdı: "Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

TEST SAYISI 40 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte yapılan test sayısı bir kez daha 40 bini aşarak 40 bin 178 oldu. Toplam test sayısı ise 1 milyon 807 bin 673'e çıktı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI HASTA SAYISI: 388

Yoğun bakımda tedavisi süren 775 hasta bulunurken 388 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda. Öte yandan toplam iyileşen hasta sayısı ise 117 bin 602'ye yükseldi.

SON 4 GÜNÜN YENİ VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dikkat çektiği gibi 23 Mayıs verilerinde yeni vaka sayısı 1000'in üzerine çıkarken 20 Mayıs'tan itibaren açıklanan verilerde ise 1000'in altındaydı.

İşte 20-23 Mayıs arası açıklanan veriler:

Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi

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