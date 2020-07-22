Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme sürecine giren Türkiye'de vaka sayıları 44 gün sonra 900 sınırına geriledi. Son 24 saatlik verilere göre; 902 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 222 bin 402'ye yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle vefat sayısı 5 bin 545'e yükseldi.

22.07.2020 19:58 | Son Güncelleme: 22.07.2020 20:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 22 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 43 bin 404 test yapıldı ve 902 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 545'e, toplam vaka sayısı ise 222 bin 402'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 205 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1203 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 205 bin 214'e yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 403 bin 31, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 381, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 244 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi

"44 GÜN SONRA VAKA SAYISI 900 SINIRINDA"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verileri açıkladığı paylaşımında, yeni vaka sayısının 44 gün sonra 900 sınırında olduğunu belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz."

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 22 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 902 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (2)
ASIL SORU ŞU Kİ: Genel tabloda veriler düşerken nasıl oluyor da çoğu yerde yerel tablolardaki veriler katlanarak artıyor ? Şu an bulunduğum yerde koronavirüs zirvedeyken yani normalleşme sürecine girmeden önce hiç vaka yokken an itibari ile 13 vaka 44 karantina var.
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TEDBİR: maske mesafe hijyen tedbir.
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