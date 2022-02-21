Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 268 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 94 bin 402 hasta taburcu olurken bugün 461 bin 513 test yapıldı.

BAKAN KOCA, VARİOLA VİRÜSÜNÜ HATIRLATTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19'a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,96 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,85 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,96 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 999 bin 620 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 732 BİN 78 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 634 bin 87 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 732 bin 78 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 749 bin 144 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 70 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 263 kişi hayatını kaybederken 70 bin 355 da yeni vaka tespit edilmişti.