Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı azalıyor. 21 Mayıs'ta açıklanan verilere göre son 24 saatte 27 vatandaşımız hayatını kaybederken 961 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısı 153 bin 548'e vefat sayısı ise 4 bin 249'a yükseldi.

21.05.2020 19:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 19:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 633 test yapıldı ve 961 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 27 hasta hayatını kaybederken, tedavisi tamamlanan bin 3 hasta daha taburcu oldu.

Açıklanan son rakamların ardından Türkiye'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 249'a, toplam vaka sayısı 153 bin 548'e, iyileşen hasta sayısı ise 114 bin 990'a yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 961 yeni vaka tespit edildi

Güncel Manşet

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