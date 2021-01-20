Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi

20.01.2021 20:00 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:29

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 20 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 752'si semptomatik olmak üzere 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi. Vefat sayısı 159 artarak 24 bin 487'ye çıktı. Vefatlarda 2 ay önceki seviyeye geri dönüldü.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 752'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 159 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 487'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 406 bin 216'ya yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 932 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye, ağır hasta sayısı ise 2 bin 102'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi
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