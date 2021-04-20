Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayısı bir rekor daha kırdı. 20 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2895'i semptomatik olmak üzere 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi. Vefat sayısı 346 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 55 bin 592 oldu. Öte yandan dünkü vefat sayısı 341 olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2895'i semptomatik olmak üzere toplam 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 346 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 613'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 384 bin 624'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 55 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 592 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi. Toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 375 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 55 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 341 kişi hayatını kaybederken, 2862'si semptomatik olmak üzere 55 bin 149 yeni vaka tespit edilmişti.