Son Dakika: Türkiye'de 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 20 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Böylece vaka sayıları tam 3 ay önceki seviyeyi görmüş oldu. Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 992 bin 694'e yükseldi. Vefat sayısı 95 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 18 bin 815 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 958'i semptomatik olmak üzere toplam 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 95 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 959'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 992 bin 694'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 18 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 18 bin 815 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi. Toplam test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 538 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.