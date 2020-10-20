Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi

20.10.2020 19:56 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:09

Son dakika: Koronavirüste bugün hasta ve vefat sayısı düne göre düştü. Son 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1894 artarak 351 bin 413 oldu. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 445'e çıktı. Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1894 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 445'e, toplam vaka sayısı ise 351 bin 413'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1512 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1512 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 306 bin 939'a yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126, ağır hasta sayısı 1545, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise "Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi

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