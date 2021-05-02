Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş sürüyor. 2 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2587'si semptomatik olmak üzere 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi. Vefat sayısı 340 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 75 bin 182 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 2 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2587'si semptomatik olmak üzere toplam 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 340 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 844'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 875 bin 388'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 75 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 75 bin 182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi. Toplam test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 532 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi

VEFAT SAYISI HALEN ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 373 kişi hayatını kaybederken, 2615'i semptomatik olmak üzere 28 bin 817 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Bayramdan sonra vakalar düşmezse çok daha sıkı tedbirler yolda! Aşı olmayanlara kısıtlama gelebilir
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 373 kişi vefat etti, 28 bin 817 yeni vaka tespit edildi
Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı
Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Feyza Aktan Hülya Avşar
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 340 kişi vefat etti, 25 bin 980 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 20:37:55. #1.15#

title