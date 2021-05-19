Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 19 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38'e yükseldi. Vefat sayısı 233 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 271 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 902'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 233 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 419'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 151 bin 38'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 271 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 162 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 916'sı semptomatik olmak üzere 11 bin 937 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi
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Servet Uzun
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 233 kişi vefat etti, 11 bin 553 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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