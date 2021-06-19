Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 19 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi. Vefat sayısı 51 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 195 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 494'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 122'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 365 bin 208'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4bin 195 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya yükselirken, ağır hasta sayısı 829 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 5 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 497'si semptomatik olmak üzere 5 bin 575 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 480 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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