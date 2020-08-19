Son Dakika: Türkiye'de 19 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 23 can kaybı, 1303 yeni vaka tespit edildi Son dakika: Son dakika: Bakan Koca'nın açıkladığı 19 Ağustos tarihli 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 39'a yükseldi. Vaka sayısı ise kritik eşiği aşarak 1303'e yükselmesiyle toplam hasta 253 bin 108 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 19 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1303 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 23 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 39'a, toplam vaka sayısı ise 253 bin 108'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 233 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1002 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 233 bin 915'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 969 bin 629, ağır hasta sayısı 719, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

"ARTIŞIN KONTROL ALTINA ALINMASI BİZE BAĞLI"

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın" ifadelerini kullandı.