Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 191 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 568 hasta taburcu olurken bugün 342 bin 183 test yapıldı.

"YOK SAYMAKLA VİRÜS YOK OLMUYOR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 82,39 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,27 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,39 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 123 milyon 625 bin 349'a yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 51 MİLYON 142 BİN 896 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 649 bin 405 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 142 bin 896 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 13 milyon 912 bin 51 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 18 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybederken 18 bin 141 de yeni vaka tespit edilmişti.

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