Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi

Son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre, 17 Temmuz'da, 926 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 217 bin 799'e yükseldi. 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 458'a yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda devam eden tedavilere bağlı artış var" dedi.

17.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 22:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 17 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 41 bin 215 test yapıldı ve 926 yeni vaka tespit edildi. 18 kişi ise hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 458'a, toplam vaka sayısı ise 217 bin 799'e yükseldi. Bakan Koca, açıklamasında, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda devam eden tedavilere bağlı artış var" dedi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 14 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 199 bin 834'ye yükseldi. Toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 402, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise bin 226 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi

BAKAN KOCA, 13 HAZİRAN'A DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi

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Haber Yorumları (9)
KORONA: Kimse maske takmıyor sokakta görüyorum kimsenin umrunda değil bende takmayacağım.
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.: Herkes kendisi için yapmalı bunu
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TEST YAPILMAZ OLDU: Sağlık bakanı test sayısı niye düşük diye sormuş mu dur.
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