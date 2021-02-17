Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi

17.02.2021 21:04 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:29

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 17 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi. Bugün 86 kişi hayatını kaybetti. Böylece vefatlar 3 önceki seviyeye geriledi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 649'u semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 86 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 738'e, vaka sayısı ise 2 milyon 609 bin 359'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 209 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 866 bin 86'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin 193 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

GÜNLÜK VEFAT SAYISI 94 GÜN ÖNCEKİ SEVİYEDE

Bugünkü vefat sayısı 86 olarak açıklandı. Böylece vefat sayılarının 15 Kasım 2020'deki seviyeye gerilediği görüldü. 15 Kasım'da 89 olarak açıklanmıştı.

VAKA SAYILARI DÜNE GÖRE DÜŞTÜ

Dün açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 658'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 906 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 90 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 652'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 602 bin 34'e yükseldi. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 189 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 748 bin 965'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 201 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi
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