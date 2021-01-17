Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi

17.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:17

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 17 Ocak tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 803'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi. Vefat sayısı 165 artarak toplamda 23 bin 997'ye çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 803'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 165 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 997'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 812 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 201'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 165 kişi vefat etti, 6436 yeni vaka tespit edildi
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