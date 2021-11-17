Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 543 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 784 test yapıldı.

BAKAN KOCA, TEDBİR YORGUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 80,30 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,30 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 49 MİLYON 842 BİN 72 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 939 bin 336 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 842 bin 72 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 774 bin 510 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 25 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken 25 bin 101 de yeni vaka tespit edilmişti.

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