Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 17 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 23 bin 867 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 227'den 229'a yükseldi. İyileşen hasta sayısı 28 bin 543 olurken toplam 358 bin 784 PCR testi yapıldı. Bakan Koca, "Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 229 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 543 hasta taburcu olurken bugün 358 bin 784 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım. dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,12 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,30 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 939 bin 336 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 49 milyon 842 bin 72 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 774 bin 510 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 227 kişi hayatını kaybederken 25 bin 101 de yeni vaka tespit edilmişti.
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