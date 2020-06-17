Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 1 Haziran'da normalleşme takvimine giren Türkiye'de vakalar düne göre azaldı. 17 Haziran'da açıklanan verilere göre; 52 bin 901 test yapılırken 1429 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 182 bin 727'ye ulaştı. 19 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 4861'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 52 bin 901 test yapıldı ve 1429 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 861'e, toplam vaka sayısı ise 182 bin 727'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 155 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 261 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 154 bin 640'a yükselmiş oldu. Toplam test sayısı 2 milyon 773 bin 904, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 745 oldu.

"TEDBİRLERLE VAKA SAYISI VE RİSKİ AZALTMALIYIZ"

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca, vakalarla ilgili yaptığı paylaşımda, "Günlük yeni vaka sayımızda, dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız" ifadelerini kullandı