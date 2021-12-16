Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vefat sayıları düne göre düştü. 16 Aralık'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 18 bin 100 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise tam 110 gün önceki seviyeye gerileyerek 167'ye düştü. İyileşen hasta sayısı 25 bin 664 olurken toplam 354 bin 3 PCR testi yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 167 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 25 bin 664 hasta taburcu olurken bugün 354 bin 3 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "2020 martına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19'a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 91,20 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 82,28 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 122 milyon 393 bin 466'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 56 milyon 610 bin 525 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 51 milyon 73 bin 891 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 13 milyon 26 bin 336 kişiye aşı yapıldı.
Koronavirüs tablosuna göre; bugünkü vefat sayısı tam 110 gün önceki seviyeye geriledi. Vefatlar son olarak 18 Ağustos'ta 168 olmuştu.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 193 kişi hayatını kaybederken 19 bin 872 de yeni vaka tespit edilmişti.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
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