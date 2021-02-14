Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 14 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 666'sı semptomatik olmak üzere 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi. Bugün 94 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 666'sı semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 287 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 94 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 471'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 586 bin 183'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 910 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 475 bin 329'a yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 516 bin 719'a yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.