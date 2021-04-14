Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor kırdı. 14 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2 bin 802'si semptomatik olmak üzere 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 25 bin 557'ye yükseldi. Vefat sayısı 279 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 55 bin 413 oldu. Vaka sayılarında rekor 13 Nisan günü 59 bin 187'yle, vefat sayılarındaki rekor ise 7 Nisan'da 276'yla kırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2802'si semptomatik olmak üzere toplam 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 279 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 734'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 25 bin 557'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 52 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 413 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi. Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 18 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi
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Abdullah Karlidag
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