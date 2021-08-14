Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 27 Temmuz'dan bu yana ilk kez 20 binin altına indi. 14 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 19 bin 949 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 145 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 364 olurken toplam 284 bin 947 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 145 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 15 bin 364 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 284 bin 947'ye yükseldi.

VAKALAR 17 GÜN 20 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Son 24 saatteki verilerle birlikte 27 Temmuz'dan bu yana ilk kez yeni vaka sayıları, 20 binin altına düştü. Son olarak 27 Temmuz tarihinde vaka sayısı 19 bin 761 iken bu tarihten sonra sayı artarak yükselmeye başlamıştı. Birkaç gündür düşmeye başlayan vakalar, 14 Ağustos'ta 19 bin 949 olarak belirlendi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi

"YÜKSEK AŞILANMA ORANINI ELDE ETMEK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız. " ifadelerini kullandı.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 70.69'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 70.69 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 52.67 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 83 milyon 126 bin 182'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 32 MİLYON 691 BİN 994 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 43 milyon 877 bin 460 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 32 milyon 691 bin 994 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 6 milyon 556 bin 728 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYISI 22 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 21 bin 372 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 145 kişi vefat etti, 19 bin 949 yeni vaka tespit edildi
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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