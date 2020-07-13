Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: 13 Temmuz tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1008 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 214 bin 001'e yükseldi. 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle de toplam vefat sayısı 5 bin 382 oldu. Tedavisi tamamlanan 1156 hasta ise taburcu oldu.

13.07.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte bin 8 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 214 bin 1, can kaybı 5 bin 382 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüs salgını nedeniyle 19 vatandaşımız son 24 saat içinde hayatını kaybetti. Salgının Türkiye'de görüldüğü tarihten bu yana vefat eden hasta sayısı ise 5 bin 382 oldu.

BİN 156 KİŞİ SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Koronavirüs tedavisi görüp iyileşen hasta sayısı ise bin 156 oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671'e yükseldi. Öte yandan bin 223 hastanın tedavisi yoğun bakım servislerinde devam ederken 402 hasta ise solunum cihazına bağlı olduğu görüldü.

TEST SAYISI 46 BİNİN ÜZERİNDE

Ülkemizde son 24 saattekoronavirüs belirtisi gösteren 46 bin 492 kişiye test yapılırken toplam test sayısı ise 4 milyon 21 bin 947'yi buldu.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER AÇIKLANDI

Bakan Koca, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. Kovid-19'a karşı her günümüz bir sınav" paylaşımını yaptı.

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Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (3)
ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR.: Bunlara inanan varsa bana söylesin
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IHTIYAR: HEP AYNI RAKAMLAR LOOO. ŞÜPHELENDİM LAA
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KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL: Buna şükür ne kural kaldı ne uygulama sayılar gerçekse azalma var demektir.
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