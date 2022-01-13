Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 153 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 51 bin 675 hasta taburcu olurken bugün 410 bin 116 test yapıldı. Öte yandan değişen test kriterlerine rağmen vaka sayıları halen çok yüksek seviyede seyrediyor.

BAKAN KOCA: VAKA SAYILARI 4 KAT ARTTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 83,86 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 83,86 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 138 milyon 326 bin 318 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 51 BİN 409 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 205 bin 214 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 51 bin 409 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 22 milyon 775 bin 170 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 77 BİNLE REKOR KIRMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 145 kişi hayatını kaybederken 77 bin 722 de yeni vaka tespit edilmişti.

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