Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye, 5 bin vaka hedefine adım adım ilerliyor. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 13 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1217'si semptomatik olmak üzere 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996'ya yükseldi. Vefat sayısı 238 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 55 bin 472 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 59'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 55 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 472 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 1496'sı semptomatik olmak üzere 13 bin 29 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak
Son Dakika: Yarından itibaren sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başlanacak
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
Tüm gözler haftaya toplanacak Kabine'de! Normalleşme için 3 aşama masada
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan İlham Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hadise Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 19:53:04. #1.16#

title