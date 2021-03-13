Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 13 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 841'i semptomatik olmak üzere 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12'ya yükseldi. Vefat sayısı 65 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 15 bin 287 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 841'i semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 421'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 12'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 287 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 350 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 834'e semptomatik olmak üzere 14 bin 941 yeni vaka tespit edilmişti.