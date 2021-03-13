Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi

13.03.2021 18:58 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:13

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 13 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 841'i semptomatik olmak üzere 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 866 bin 12'ya yükseldi. Vefat sayısı 65 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 15 bin 287 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 841'i semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 421'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 12'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 287 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 685 bin 560'a yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 993 bin 578'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 350 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 834'e semptomatik olmak üzere 14 bin 941 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 19:14:56. #1.14#
title