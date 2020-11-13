Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi

13.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:49

Son dakika: Ülkemizde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları giderek artıyor. Hasta sayısı 204 gün sonra 3 bin eşiğini aşarak 3045 olarak gerçekleşti. Böylece toplam hasta sayısı 407 bin 939'a ulaştı. 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 326'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3045 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 93 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 326'ya, toplam hasta sayısı ise 407 bin 939'a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2010 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2010 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 348 bin 804'e yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 863 bin 833, ağır hasta sayısı ise 3356'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi

TESPİT EDİLEN HASTA SAYISI 204 GÜN SONRA KRİTİK EŞİĞİ AŞTI

Öte yandan, günlük tespit edilen hasta sayısı 204 gün sonra 3 bin eşiğini aşarak 3045 olarak gerçekleşti. Son olarak 24 Nisan'da 3122 hasta tespit edilmişti.

BAKAN KOCA, MASKE KULLANIMININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen yeni hasta sayısı 3.000'den fazla. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da artıyor. Virüs yükünü düşüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 93 kişi vefat etti, 3045 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (6)
ALP 16: Aşı lazım artık sokak yasağı ile olmazzzz
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SANANE: EVLENMEK İSTİYORUM
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MERT: Gerçek rakamlar 10 katı
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