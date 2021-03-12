Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi

12.03.2021 20:58 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:17
Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 12 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 834'ü semptomatik olmak üzere 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930'a yükseldi. Vefat sayısı 66 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 180 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 834'ü semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 356'ya, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 850 bin 930'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 12 Mart günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 12 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 180 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 670 bin 273'e yükseldi. Toplam test sayısı 34 milyon 843 bin 480'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 349 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

VAKA SAYISI 14 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 821'i semptomatik olmak üzere 14 bin 46 yeni vaka tespit edilmişti.

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