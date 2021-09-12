Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 243 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 616 hasta taburcu olurken bugün 310 bin 546test yapıldı.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, ""Bana bir şey olmaz!" Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.

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