Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 253 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 85 bin 758 hasta taburcu olurken bugün 458 bin 142 test yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN TURKOVAC VURGUSU

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,75 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,72 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,75 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 845bin 934 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 606 BİN 514 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 553 bin 305 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 606 bin 514 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 92 bin 490 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 98 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken 98 bin 602 de yeni vaka tespit edilmişti.