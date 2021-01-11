Son Dakika: Türkiye'de 11 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 11 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; 1003'ü semptomatik olmak üzere 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 336 bin 476'ya yükseldi. Vefat sayısı ise 174 artarak toplamda 22 bin 981'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 3'ü semptomatik olmak üzere toplam 10 bin 220 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 981'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 336 bin 476'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 10 bin 301 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 376 bin 784'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 783'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.

"TEBDİR EN BÜYÜK SİLAHIMIZ"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.003 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.