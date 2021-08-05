Son Dakika: Türkiye'de son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka sayısının yer aldığı haritayı paylaştı. Buna göre ilk sırada 1139,94 oranıyla Siirt yer aldı. İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oranları görülürken, son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz ise; Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişideİstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

Haftalık haritada en fazla vaka sayısı 1139,64 ile Siirt'te olduğu görüldü. Siirt'i 599,29 ile Ağrı ve 447,18 ile Bitlis takip etti. 309,86 ile Batman 4'üncü; 463,18'le de Bitlis 5. sıraya yerleşti.