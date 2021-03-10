Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi

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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 69 gün önceki seviye çıktı. 10 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 814'ü semptomatik olmak üzere 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 821 bin 943'e yükseldi. Vefat sayısı 67 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 193 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 814'ü semptomatik olmak üzere toplam 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 67 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 227'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 821 bin 943'e yükseldi.

VAKA SAYILARI 69 GÜN ÖNCE GÖRÜLEN SEVİYEYE ÇIKTI

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları 31 Aralık günü kaydedilen seviye çıktı. Vaka sayısı 14 bin 380 olarak kayıtlara geçen 31 Aralık tarihinden tam 69 gün sonra ulaşılan bu seviye korkuttu.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 10 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 193 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 548 bin 238'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 309 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,8 oldu.

VAKA SAYISI 13 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 801'i semptomatik olmak üzere 13 bin 755 yeni vaka tespit edilmişti.