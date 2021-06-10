Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayıları yükseldi. 10 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 313 bin 656'ya yükseldi. Vefat sayısı 96 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 6 bin 895 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 563'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 96olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 313 bin 656'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 895 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 186 bin 728'e yükseldi. Toplam test sayısı 56 milyon 346 bin 656'ya yükselirken, ağır hasta sayısı bin olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybederken, 558'i semptomatik olmak üzere 6 bin 454 yeni vaka tespit edilmişti.