Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi

10.10.2020 19:18 | Son Güncelleme: 10.10.2020 19:33
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi

Ülkemizde koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düne göre arttı. 10 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre; hasta sayısı 1649 artarak 334 bin 31'e yükseldi. 56 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 778'e çıktı. Hasta sayısının son beş günde düşmemesi ise endişelendirmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1649 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 56 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 778'e, toplam vaka sayısı ise 334 bin 31'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1391 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1391 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 293 bin 145'e yükseldi. Toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414, ağır hasta sayısı 1414, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi

AĞIR HASTA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ DURAĞANLAŞIYOR

Bakan Koca, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1649 yeni hasta tespit edildi
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