Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Son dakika: 10 Ağustos tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 14 kişi hayatını kaybetti ve toplam vefat sayısı 5 bin 858'e yükseldi. 1193 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 241 bin 997'ye yükseldi. Bakan Koca, 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı konusunda Gümüşhane ve Uşak'ı uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 10 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1193 yeni vakanın tespit edildi, vefat sayısı ise 14 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 858'e, toplam vaka sayısı ise 241 bin 997'ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 224 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1211 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 224 bin 970'e yükseldi. Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,2 oldu.

GÜMÜŞHANE VE UŞAK'A UYARI

Öte yandan Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip." ifadelerini kullandı.