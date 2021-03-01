Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi

01.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:26

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 1 Mart tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 645'i semptomatik olmak üzere 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 711 bin 479'a yükseldi. Vefat sayısı 69 kişi oldu. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 947 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 645'i semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 69 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 638'e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 711 bin 479'a yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 6 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 947 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 215 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI 8 BİNİN ALTINA DÜŞMÜYOR

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken, 610'u semptomatik olmak üzere 8 bin 424 yeni vaka tespit edilmişti.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Mart günü koronavirüs nedeniyle 69 kişi vefat etti, 9 bin 891 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları (5)
SEÇİM GELSİN ARTIK: birden bire bütün kısıtlamaları kaldırmak nedir yahu. .
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GÖZLEM: Üzerinden henüz 24 saat bile geçmeden ''umut veren düşüş'' haberleri köfte olmuş. !!! Neyin kafası bu anlaşılır gibi değil. İşe yaramayan tedbirlerinizi de bir an önce uygulamadan kaldırmakta yarar var. ! Ayrıca, Bu saçma rakamları da her gün icat edenlerde tası tarağı önlerine koyup kendilerine çeki düzen verseler çok iyi olacak.
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ABC: Daha bunlar iyi günlerimiz
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