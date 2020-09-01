Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi.
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Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika: Türkiye'de koronavirüste vaka sayıları düştü ve vefat sayıları da düne göre arttı. 1 Eylül tarihinde açıklanan koronavirüs verilerine göre; 47 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 6 bin 417'ye yükseldi. Vaka sayısı ise 1572 artarak 271 bin 705'e yükseldi.

01.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 1 Eylül'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1572 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 47 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 417'ye, toplam vaka sayısı ise 271 bin 705'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1003 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 245 bin 929'a yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi.

BAKAN KOCA, TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde" ifadelerin kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi.
Haber Yorumları (2)
YAHYA: Durmak yok, ölmek var.
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COVİD-19: Her canlı coronoyu tadacaktir
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