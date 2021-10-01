Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 1 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 873 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 oldu. İyileşen hasta sayısı 26 bin 224 olurken toplam 356 bin 352 test yapıldı. Tabloyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Koca, "Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 224 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 852 test yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.11 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 941 bin 450 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 758 bin 512 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 444 bin 738 kişiye aşı yapıldı.