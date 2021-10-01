Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 873 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 210 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 26 bin 224 hasta taburcu olurken bugün 356 bin 852 test yapıldı.

BAKAN KOCA, SONBAHAR MEVSİMİ HAKKINDA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vaka sayımız 28.873. Can kaybımız 210. Tedbirleri toplum olarak birlikte ve düzenli şekilde uygulamadığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yer yer küçük düşüşler oluyor ama bu düşüşler istikrar göstermiyor. Sonbahar şartlarında daha dikkatli olmalı, aşılarımızı yaptırmalıyız." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 72.11 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 86.90 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 72.11 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 925 bin 744'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 44 MİLYON 758 BİN 512 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 53 milyon 941 bin 450 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 44 milyon 758 bin 512 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 444 bin 738 kişiye aşı yapıldı.

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