Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı
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Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Son dakika: Türkiye'nin koronavirüse karşı uyguladığı aşı miktarı açıklandı. Buna göre Türkiye'de virüse karşı uygulanan aşı miktarı son 24 saatte 1 milyon 118 bin 160 artarak 36 milyona yaklaştı.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşılama çalışmalarında son durum açıklandı. Buna göre Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz koronavirüs aşısı yapıldı. 21 milyon 692 bin 767 kişiye ilk doz, 13 milyon 918 bin 901 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

35 MİLYON 611 BİN 668 DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 35 milyon 611 bin 668 doz COVID-19 aşısı yapıldı. Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen koronavirüs aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

ŞEHİRLERE GÖRE DOZ SAYILARI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 883 bin 602, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 270 bin 577 olmak üzere toplamda 6 milyon 154 bin 179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 844 bin 942, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 168 bin 566 olmak üzere toplamda 3 milyon 13 bin 508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 468 bin 353, ikinci doz aşı sayısı 953 bin 126 olmak üzere toplamda 2 milyon 421 bin 479 doz olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DA AŞI PAYLAŞIMI

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılama çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" dedi.

Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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