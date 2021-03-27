Son Dakika: Türkiye'de 60 yaş üstü ve riskli gruplar için için aşılama başlıyor

Son dakika: Türkiye koronavirüs aşı programında yeni gruba geçiyor. 60 yaş üzeri vatandaşlar eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" dedi.