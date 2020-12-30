Son dakika... Türkeli'ye yeni cenaze nakil aracı
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Son dakika... Türkeli'ye yeni cenaze nakil aracı

30.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:38
Son dakika... Türkeli'ye yeni cenaze nakil aracı

Son dakika haberleri... Sinop Türkeli Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.

Sinop Türkeli Belediyesi araç filosuna yeni cenaze nakil aracı eklendi.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in girişimleri, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun'un destekleriyle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) Fatma Şahin'in talimatlarıyla; Türkeli Belediyesi araç filosuna ilçedeki hizmetler için elzem bir araç olan cenaze nakil aracı kazandırıldı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, yeni aracın belediyeye kazandırılmasında büyük emeği geçen başta TBB Başkanı Fatma Şahin'e, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş'e, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun'a ve AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım'a teşekkür etti. - SİNOP

Son dakika... Türkeli'ye yeni cenaze nakil aracı
Son dakika... Türkeli'ye yeni cenaze nakil aracı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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