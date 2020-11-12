Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi
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Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi

12.11.2020 11:34 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:33

Son dakika! Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Türk Bayraktar İHA'sının Erivan semalarında uçtuğu söylentileri üzerine; Ermeni Hava Kuvvetleri'nin Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Dağlık Karabağ hava sahasını kapattığını, bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edildiğini açıkladı.

Facebook'tan açıklama yapan Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Türk Bayraktar İHA'sının Erivan semalarında uçtuğu söylentileri yalan. Ermeni Hava Kuvvetleri, Rus Hava Kuvvetleri ile birlikte Ermenistan ve Dağlık Karabağ semalarını kapattı, burası uçuşa kapalı bölge" ifadelerini kullandı.

Stepanyan'a göre, bölgede sadece askeri uçaklar ve önceden bilgi veren sivil uçaklar uçabiliyor.

Son Dakika! İHA iddiasına Erivan'dan yanıt: Yalan, Ruslarla birlikte Ermenistan ve Karabağ semalarını uçuşa kapattık

ATEŞKES İMZALANDI

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Erivan ve Bakü, daha sonra uluslararası arabuluculukla birçok kez ateşkes kararı almıştı, ancak çatışmalar durmamıştı. Son olarak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ'da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya'nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi
Haber Yorumları (3)
SAS: turk koylerine baskin yapip coluk cocuk oldurmeye benzemedi
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YAHYA: Ermenileri turist olarak türkiye''de görmek istiyoruz.
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TURİST: NİKOLA EFENDİ DÜŞÜŞE DEVAM-)
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