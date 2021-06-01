Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi
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Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi

Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Türk hayırsever İbrahim Çetin'in Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisine hediye edildi.

Türk hayırsever İbrahim Çetin'in Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisine hediye edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yaptırılan Merkez İmam Serahsi Camisi'nde, Kabe örtüsünün bir bölümünün teslim edildiği programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Büyükelçiliğin Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, geçici Kırgızistan Müftüsü Jorobay Şergaziyev, Kırgız milletvekilleri Aybek Osmonov ve Şayloobek Atazov, Türk hayırsever Çetin ile davetliler katıldı.

Büyükelçi Doğan, Çetin'in Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünü, Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'ne konulmak üzere geçici Kırgızistan Müftüsü Şergaziyev'e takdim etti.

Şergaziyev, Müslümanlar olarak çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek "Her yıl hac mevsiminde değiştirilen Kabe örtüsünün bir bölümünü teslim almak için Türkiye'nin Kırgızistan'a en güzel hediyesi olan Merkez İmam Serahsi Camisi'nde toplandık. Bu bizim için büyük bir gururdur. Bize böyle kıymetli bir hediyeyi getirenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk konuklarını Kırgızistan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren milletvekili Atazov da "Türkiye tarafından inşa edilen ve Kırgızistan'a hediye edilen Bişkek Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Kabe örtüsünün bir bölümünü hediye olarak kabul etmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu hediye Kırgızistan'daki tüm Müslümanlara verilen en büyük hediyedir. Dostluğumuz daim olsun." diye konuştu.

Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği programın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Doğan, "Bugün çok özel, değerli ve sevindirici bir gün. Bizim için bir bayram günü gibi. Camiye yeni bir emaneti verdik. Türkiye'de Kabe örtüsü her camide yoktur. Biz bu Kabe örtüsünü, töremiz, dinimiz, dilimiz ve töremiz bir ve kardeş olan Kırgızistan'a veriyoruz. Allah, Kırgızistan'a, Kırgız halkına ve Müslümanlara esenlikler versin." ifadelerini kullandı.

Türk hayırsever Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabe örtüsünün 670 kilogram ağırlığında yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde olduğu bilgisini paylaştı.

Çetin, "Biz bir arkadaş grubu olarak, her yıl Orta Asya ülkelerine gitmeye karar aldık. Daha evvel, Azerbaycan ve Özbekistan'a gittik. Bu sene de niyetimiz Kırgızistan idi. Kabe örtüsünün bir bölümünü de Kırgızistan'a getirdik. Ben, Mekke'de üniversite eğitimi gördüm. Arkadaş olduğum oradaki müdürün bana verdiği Kabe örtüsünü böyle mübarek yerlere hediye ediyoruz." dedi.

Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi
Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi
Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi
Son Dakika | Türk hayırseverin Kırgızistan'a getirdiği Kabe örtüsünün bir bölümü, Bişkek Merkez Camisine hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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