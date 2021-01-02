Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
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Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)

02.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 02.01.2021 15:24
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)

Son dakika haber: SİDE SAHİLLERİ TURİSTLERE KALDIKoronavirüs önlemleri kapsamında yılbaşında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side turizm merkezinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

SİDE SAHİLLERİ TURİSTLERE KALDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında yılbaşında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Side turizm merkezinde denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Kimileri yürüyüş yaparken kimileri güneşlendi, bazı turistler de denize girdi. Turistlerin bir kısmı da sahil boyunca yürüyüş ve spor yaptı.

ALANYA'NIN SAHİLLERİ ISSIZAlanya ilçesinde ise kısıtlamayla birlikte sokaklar ve plajlar sessizliğe büründü. Yollar, caddeler, dünyaca ünlü plajlar bomboş kalırken, kısıtlamadan muaf olan turistler de bu süreyi otellerinde geçirmeyi tercih etti. İlçede caddeler ve sahillerde sadece sokak hayvanları ve kuşlar kaldı.

Engin ANAK- Burcu MUTLU- Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/- ALANYA- MANAVGAT (Antalya),

Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)
Son dakika! Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ANAK

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