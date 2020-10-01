Son dakika... Tüp deposu yanındaki yangın paniğe neden oldu
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Son dakika... Tüp deposu yanındaki yangın paniğe neden oldu

01.10.2020 18:23 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:29
Son dakika... Tüp deposu yanındaki yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, yangın alanında bulunan tüpler paniğe neden oldu.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi, yangın alanında bulunan tüpler paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gemerek Yenihayat Mahallesi, Cami sokakta bulunan evde başlayan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. İsmail Oğuz'a ait olduğu öğrenilen evin yanında bulunan boş tüpler ise büyük paniğe neden oldu. Gemerek, Şarkışla, Çepni, Sızır itfaiyelerinin müdahale ettiği yangında korkulan olmazken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken ev sahiplerinin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı da yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Evin yanında bulunan tüpler ise belediye zabıta ekipleri tarafından yangın alanından uzaklaştırıldı. Gemerek Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Son dakika... Tüp deposu yanındaki yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Tüp deposu yanındaki yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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