Son Dakika | Tuma Çelik'e 'cinsel saldırı' davasında beraat
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Son Dakika | Tuma Çelik'e 'cinsel saldırı' davasında beraat

Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN - Haberler | Güncel
Son Dakika | Tuma Çelik'e 'cinsel saldırı' davasında beraat

Son dakika haberine göre HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti
Son Dakika! Eski HDP milletvekili Tuma Çelik, yargılandığı cinsel saldırı davasında delil yetersizliğinden beraat etti

HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında tanıştığı D.K. adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.  

HDP'li Tuma Çelik'in, 31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında Mardin'in Midyat ilçesinde Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olayın ortaya çıkması ardından HDP'den ihraç edilen Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, fezleke düzenledi. TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılan bağımsız milletvekili Çelik'in dosyası, tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açıldı.  

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT KARARI

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Tuma Çelik, mağdur D.K. ile taraf avukatları katıldı. Kapalı görülen duruşmada, her iki taraf da tanıklarını dinletti. Tanık beyanlarının ardından D.K., sanığın cezalandırılmasını isterken, suçlamaları kabul etmeyen Çelik, D.K.'nın çelişkili ifadelerinin kendisine yönelik komplo kurulduğunu ispatladığını ileri sürdü. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Tuma Çelik'in delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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