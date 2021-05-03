Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek

Son dakika! TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse karşı geliştirilen aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili olarak, "Yerli VLP virüs aşısı yıl sonuna kadar kullanıma açılacak. Ağustos ayında ise 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı en yenilikçi aşılardan biri olarak kabul edilen VLP aşısı için ülkemizde çalışmalar devam ediyor. Yerli aşı adayının Faz-1 çalışmasında ilk gönüllü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmuştu. Bakan Varank, aşı olduktan sonra ciddi bir yan etki yaşamadığını açıklamıştı.

AĞUSTOS AYINDA 2 YERLİ İLAÇ HAZIR OLACAK

Geliştirilmekte olan yerli aşı ve ilaçlar hakkında açıklama yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise katıldığı bir canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Mandal, yerli VLP aşısının 2021 sonuna kadar kullanıma açılacağını söylerken asıl müjdeyi ise ilaç çalışmaları için vererek "Ağustos ayında 2 yerli virüs ilacı kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Biliyorsunuz pandemi ilk başladığı dönemlerinde başlatılmış olan Türkiye'deki aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına yönelik, 436 araştırmacının bir araya geldiği ilaç ve aşı platformu oluşturmuştuk.

"YERLİ AŞIDA İKİNCİ DOZUMUZU OLACAĞIZ"

Bugün yine geldiğimiz aşamalarda 17 projemizin, 7 tanesi aşı projemiz. 3'ü ön planda giden aşılarımız. Bunlardan birincisi olan VLP aşımızla ilgili yakın zamanda sayın Bakanımız da paylaştılar. Ben ve kendileri faz 1'de gönüllü olmuştu. İnşallah bu haftanın sonunda biz de ikinci dozlarımızı olacağız. Bu ay sonunda da faz 2'ye geçmiş olacağız. Sonrasında da Ağustos aylarında faz-3 çalışmalarına başlayabilmeyi ve yıl sonunda da insanlığın kullanımına açmayı planlıyoruz.

"VARYANTA KARŞI ETKİLİ"

VLP aşımızın yenilikçi özelliği var. VLP aşısındaki özellik, virüsü taklit ediyor ama insanlarımızı bu enfeksiyona karşı koruma amaçlı olarak. Özellikle VLP aşımızda mutantlara karşı etkililiği, tasarımı buna göre yağıldı. faz 2'de İngiliz varyantına karşı geliştirildi. Biz bir yılda 10 yıllık çalışmayı bir yıla indirdik. Geliştirdiğimiz aşılar Vuhan virüsüne karşı değil hem ingiliz hem de diğer mutantlara karşı geliştirilmesi çok muhtemel aşılar.

"İLAÇLARIN MEVCUT TEDAVİLERDEN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bu sürecin diğer aşaması olan ilaç ve diğer tedavi yöntemlerinde de iki yeni molekül, başka hastalıklarda kullanılan molekül, koronavirüs tedavisinde faz-2 çalışmalarına başlıyor. Birisi, Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen ilaç tedavisi. Diğeri Bahçeşehir Üniversitesi'nde geliştirilen bir ilaç. Bu ilaçların da mevcut tedavi yöntemlerine göre çok daha etkili olduğunu gözlemledik. Hedef Ağustos ayında iki ilacı da insanlarımızın kullanımına sunulmuş olmasını bekliyoruz."